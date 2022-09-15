Один в один — папа: Владимир Пресняков снял трогательное видео с годовалым сыном Иваном на кухне

Владимир Пресняков пошел по стопам своего отца. Он тоже стал артистом и уже давно завоевал любовь публики. Певец счастлив в браке с Натальей Подольской. Они вместе уже больше 10 лет и воспитывают двоих детей — семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Недавно супруги отвели старшего малыша в первый класс.
Обычно Наталья берет на себя домашние дела. Она любит сама готовить, а вот с детьми ей помогает няня. Поэтому певица зачастую может нарядиться и отправиться на светский раут или свидание. Недавно супруги провели время вместе в ресторане. А вот накануне Пресняков провел время с младшим сыном. Он выложил трогательное видео.
На кадрах певец усадил Ивана на свои колени. Мальчик кушал сушку. При этом Владимир кривлялся и в какой-то момент насмешил наследника.
«Ты же мой пирожочек любимый», — умилилась сестра Подольской, Юлиана.
Примечательно, что многие поразились тому, как выглядит сын пары. Многие отметили, что мальчик просто копия отца. «Славный малыш!», «Очень похожи», «Папина копия!», «Какие одинаковые!», «Какое счастье», «Ну прям милота дня», — стали писать подписчики.