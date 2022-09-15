Один в один — папа: Владимир Пресняков снял трогательное видео с годовалым сыном Иваном на кухне

На кадрах певец усадил Ивана на свои колени. Мальчик кушал сушку. При этом Владимир кривлялся и в какой-то момент насмешил наследника.

«Ты же мой пирожочек любимый», — умилилась сестра Подольской, Юлиана.

Примечательно, что многие поразились тому, как выглядит сын пары. Многие отметили, что мальчик просто копия отца. «Славный малыш!», «Очень похожи», «Папина копия!», «Какие одинаковые!», «Какое счастье», «Ну прям милота дня», — стали писать подписчики.