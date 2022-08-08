Один раз по 10 тысяч: когда придут деньги от ПФР на карту

Деньги от Пенсионного фонда поступят на карты россиян уже в этом месяце. Речь идет о пособии, которое родители получают на детей от восьми до 17 лет от ПФР.

Размер выплаты зависит от региона и детского прожиточного минимума, который в нем установлен. Например, в Хабаровском крае сумма, которая поступит на карту, составит 10 222 рубля.

По словам специалистов из Пенсионного фонда, деньги на карты всех получателей придут в срок до 25 августа. Об этом пишет Primpress.