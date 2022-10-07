«Один из величайших мировых лидеров»: актер Стивен Сигал поздравил Владимира Путина с 70-летием (видео)

Голливудский актер, звезда популярных боевиков Стивен Сигал 7 октября поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с юбилеем.

«Я только что понял, что сегодня очень важный день. Сегодня день рождения президента Путина», — говорит Сигал в видеообращении, опубликованном в соцсети.

Актер отметил, что весь мир сейчас переживает очень непростой период, но даже в такое время Путин проявляет себя как «один из величайших мировых лидеров и один из самых великих президентов в мире».

Стивен пожелал Владимиру Владимировичу поддержки, любви и уважения, в которых тот нуждается, и выразил надежду на то, что в ближайшем будущем все сложности останутся в прошлом и на Земле воцарится мир.