Один и тот же прием: в чем успех Пугачевой, Ротару и Успенской, раскрыл Солнцев

Блогер Рустам Солнцев регулярно подвергает разбору звезд эстрады. На этот раз он нашел причину успеха сразу нескольких легенд шоу-бизнеса – Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Любови Успенской.

«В чем успех Пугачевой, в чем успех Ротару? В интонировании, ребят. Интонация. Они интонационно правильно, и самое главное, мотивированно очень понятны в этот момент, а самое главное, мы им верим. Как близкому человеку», - считает блогер.

Правильное интонирование свойственно всем этим трем артисткам. При помощи этого приема они быстрее проникали в души и сердца слушателя, покоряя его буквально с первой фразы. Солнцев даже сравнил певиц с художниками – мол, они выписывают картину и отдают слушателю.