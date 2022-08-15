«Одежду так и не нашла?»: постройневшая Бузова в крохотном бикини распугала табун лошадей в Сочи

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет передачи на телевидении, а также регулярно дает концерты.

В свои 36 лет артистка не перестает удивлять поклонников. Она носит откровенные наряд, танцует на пилоне и посещает новые страны. Но недавно артистка решила уехать в Сочи, чтоб отдохнуть.