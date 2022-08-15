«Одежду так и не нашла?»: постройневшая Бузова в крохотном бикини распугала табун лошадей в Сочи

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет передачи на телевидении, а также регулярно дает концерты.
В свои 36 лет артистка не перестает удивлять поклонников. Она носит откровенные наряд, танцует на пилоне и посещает новые страны. Но недавно артистка решила уехать в Сочи, чтоб отдохнуть.
Примечательно, что Ольга то и дело красуется в купальнике. Но четыре дня назад она решила отправится в горы. Телеведущая улетела на вертолете и перестала выходить на связь.
Однако вскоре работники сообщили, что летательный аппарат вернулся на базу, а артистка находится в отеле. Молчание звезда прервала только 15 августа.
На этот раз Ольга позировала в миниатюрном купальнике цвета хаки среди табуна лошадей. Она оголила свои прелести. Телеведущая продемонстрировала плоский живот и длинные ноги. Животные в какой-то момент напугались и стали отходить в сторону от блондинки. Бузова решила продолжить позировать.
«Мои хорошие, я вернулась, у меня все великолепно. Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю», — написала звезда.
Поклонники удивились таким кадрам. Многие заподозрили, что телеведущая была в нетрезвом состоянии. «Вот выпендрежница», «Одежду так и не нашла?», «Ну, купальник натянула до ушей», «Ой, а лицо не контролирует! Кто-то выпил», «Просто красотка», «Ура, но мы не переживались», — стали писать подписчики.