Одеждой придется обмениваться: что ждет россиян из-за роста цен на вещи

Эксперты призывают россиян внимательнее относиться к старому гардеробу и беречь вещи.
Одежда будет дорожать

Эксперты предсказывают, что одежда будет дорожать. Фото: Global Look Press

Специалисты уже давно призывают к разумному потреблению. Но судя по всему, совсем скоро их призывы не понадобятся.

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на одежду в ближайшее время. Так что, покупать все мы будем гораздо меньше.

Директор Fashion Style Russia Анна Шарендо посоветовала россиянам заняться разбором гардероба и оценить, какие вещи в нем пригодны для носки. Анна Шарендо выступает за разумное потребление, которое, в том числе, предполагает обмен одеждой.

Так, она посоветовала дамам меняться нарядами с подругами, что и привнесет новизну в гардеробы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, ранее эксперты советовали озаботиться прямо сейчас покупкой зимней одежды. Ближе к сезону цены на нее могут подскочить на треть.

По материалам МК.RU

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  