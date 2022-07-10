Одеждой придется обмениваться: что ждет россиян из-за роста цен на вещи

Специалисты уже давно призывают к разумному потреблению. Но судя по всему, совсем скоро их призывы не понадобятся.

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на одежду в ближайшее время. Так что, покупать все мы будем гораздо меньше.

Директор Fashion Style Russia Анна Шарендо посоветовала россиянам заняться разбором гардероба и оценить, какие вещи в нем пригодны для носки. Анна Шарендо выступает за разумное потребление, которое, в том числе, предполагает обмен одеждой.

Так, она посоветовала дамам меняться нарядами с подругами, что и привнесет новизну в гардеробы.