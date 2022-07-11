«Одежда на 6-9 месяцев»: Катя Токарева из «Дома-2» похвасталась обновками для новорожденного сына-богатыря

Первого июля бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева поделилась прекрасной новостью с подписчиками - она впервые стала мамой. Катя Токарева родила сына в одной из клиник Польши. В эту страну пару лет она назад она переехала вместе с мужем Юрием Слободяном.
Первенец пары родился настоящим богатырем. Его вес при рождении составил больше четырех с половиной килограммов, а рост - 63 сантиметра.
Сейчас Катя Токарева с сыном уже дома. Имени наследника она не раскрывает, зато похвасталась его летними обновками.
В магазине Катя Токарева купила сынишке белые боди. Правда, размер одежды совсем не для крохи. По словам Кати, она приобретает вещи сыну, на которых указано, что они рассчитаны на полугодовалых малышей.
«Месячному ребенку одежда на 6-9 месяцев покупается», - написала под видео Катя Токарева.
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Напомним, Катя Токарева и Юрий Слободян - одна из самых стабильных пар реалити-шоу. Стаж их семейной жизни - почти девять лет.
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