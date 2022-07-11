«Одежда на 6-9 месяцев»: Катя Токарева из «Дома-2» похвасталась обновками для новорожденного сына-богатыря

Первого июля бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева поделилась прекрасной новостью с подписчиками - она впервые стала мамой. Катя Токарева родила сына в одной из клиник Польши. В эту страну пару лет она назад она переехала вместе с мужем Юрием Слободяном.

Первенец пары родился настоящим богатырем. Его вес при рождении составил больше четырех с половиной килограммов, а рост - 63 сантиметра.

Сейчас Катя Токарева с сыном уже дома. Имени наследника она не раскрывает, зато похвасталась его летними обновками.

В магазине Катя Токарева купила сынишке белые боди. Правда, размер одежды совсем не для крохи. По словам Кати, она приобретает вещи сыну, на которых указано, что они рассчитаны на полугодовалых малышей.