Одежда едва прикрывает: Юлия Михалкова не скрыла белье в мини-шортиках, позируя в ванной

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не пропала из виду, когда покинула проект в 2019 году. Она продолжила работать на телевидении, став ведущей детских игр КВН, а также начала сниматься в новом скетч-шоу «Сторис».

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Про подписчиков в Сети красавица тоже не забывает. Она регулярно ведет свои микроблоги в Интернете и показывает видео и фото из жизни.

На этот раз красавица позировала в ванной. Она надела миниатюрную маечку, отказавшись от бюстгальтера, и мини-шортики, из которых выглядывало нижнее белье. Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра.