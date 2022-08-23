Одевается в черное, старается быть незаметной: как Алла Пугачева стала выглядеть, живя в Прибалтике

Певица Алла Пугачева с недавних пор живет в Прибалтике. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой Примадонна поселилась в роскошном особняке в Юрмале по соседству с певицей и подругой Лаймой Вайкуле.

Живя в Прибалтике, Алла Пугачева стала одеваться не так ярко, как она этот делала в Москве. На смену платьям с цветочным принтом пришли монохромные наряды, преимущественно темных оттенков.