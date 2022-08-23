Одевается в черное, старается быть незаметной: как Алла Пугачева стала выглядеть, живя в Прибалтике

Певица Алла Пугачева с недавних пор живет в Прибалтике. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой Примадонна поселилась в роскошном особняке в Юрмале по соседству с певицей и подругой Лаймой Вайкуле.
Живя в Прибалтике, Алла Пугачева стала одеваться не так ярко, как она этот делала в Москве. На смену платьям с цветочным принтом пришли монохромные наряды, преимущественно темных оттенков.
На днях в Сеть попал снимок Аллы Борисовны, на котором она запечатлена в Риге. Алла Пугачева посетила премьеру фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала такой наряд, словно хотела спрятаться в нем. Певица облачилась в темное длинное платье с капюшоном, напоминающее рясу.
Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Максим Галкин не сопровождал Аллу Пугачеву на премьере в Риге, поскольку находится на гастролях в Польше.