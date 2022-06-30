«Очернять неприлично и бесчестно»: Сафронов вступился за Градского

В семье Александра Градского не утихают скандалы. Так, сестра музыканта заявила, что он лишил ее наследства отца.

Никас Сафронов встал на защиту покойного друга. Художник заверил, что певец был добрым и совершенно не жадным человеком. Наоборот, часто оплачивал счета в ресторанах за всю компанию.

«У него было много разных, в том числе и знаковых друзей, которые не стали бы дружить с хамом или обманщиком», — поделился Сафронов с PROZVEZD.

Художник с сожалением отметил, что сейчас стало нормой «полоскать грязное белье» знаменитостей.

«Многие на этом пиарятся, зарабатывают баллы и деньги. Но нам нужно помнить, что таких больших знаковых людей очернять вдвойне неприлично и бесчестно», — подытожил Никас.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Он оставил огромное наследство, состоящее из элитных квартир в Москве, загородного дома, дорогих автомобилей и счетов в банках.

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