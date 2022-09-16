Очередь почти 8 километров: в Лондоне на 6 часов запретили приходить на прощание с королевой

Очередь из желающих проститься с умершей королевой Елизаветой II британцев достигла своего предела утром 16 сентября. Властям пришлось на шесть часов запретить новым людям становиться в нее. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Министерством цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерством цифровых технологий Соединенного Королевства, очередь растянулась на 4,9 мили (7,8 км) — от Вестминстерского дворца, где проходит прощание, до парка Сазерк. Ожидание в ней увеличилось до 14 часов.

Власти Великобритании рассчитывают, что всего до похорон королевы, запланированных на 19 сентября, на публичное прощание с ней придут около полмиллиона человек. Людей стали пускать вечером 14 сентября.