«Очень жаль»: Ксения Бородина скорбит по ушедшему из России мебельному магазину

Минувшей весной многие зарубежные бренды и магазины приостановили свою работу в нашей стране на фоне происходящих на Украине событий. Кто-то уже успел вернуться, кто-то переименоваться. А накануне стало известно о решении компании Ikea покинуть рынок России насовсем.

Это сообщение взволновало многих потребителей. Телеведущая Ксения Бородина — в их числе. Звезда начала скорбеть по бренду у себя в микроблоге в Telegram.

«Ну очень жаль… реально…» — отреагировала на новость телеведущая.

Подписчики оставили Бородиной тысячи комментариев в ответ. Кто-то остался равнодушен, некоторые присоединились к стенаниям теледивы, а многие уверены, что решение неокончательное, и мы еще пошопимся в этом магазине.

«Может, будет как с «Маком», под другим названием появится», «Да не жаль, запарила ныть», «Ни одной вещи там не купила ни разу», «Да вернутся, куда они денутся», «Жаль, конечно», «Да и фиг с ними», «Не жаль, пусть идут, сами потом проситься обратно будут», «Насколько люди зависимы от магазинов, что грустят и расстраиваются, целые посты публикуют», — дали обратную связь фолловеры.