«Очень волнительно»: заменившая Урганта на шоу Алсу поделилась впечатлениями

Буквально за мгновения до начала в Санкт-Петербурге праздника «Алые паруса» стало известно, что вести его будут певица Алсу и шоумен Владимир Маркони. Именно они заменили Ивана Урганта, который до этого много лет оставался бессменным ведущим церемонии.

После праздника, отгремевшего на Дворцовой площади, певица Алсу поделилась своими впечатлениями от мероприятия с «Пятым каналом».

«Очень волнительно: прямой эфир, такое ответственное и грандиозное мероприятие, более сотни тысяч зрителей, миллионы телезрителей. Но мне кажется, что мы справились», — рассказала артистка.

При этом, причины, по которым произошла замена Урганта на новых ведущих, не сообщается. «Алые паруса» - это праздник выпускников школ, на котором ребят поздравляют известные исполнители эстрады, а на Неве для них проходит красочное шоу с парусником и фейерверком.