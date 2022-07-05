«Очень влиятельный политик»: коллега Бузовой рассекретила ее жениха

Ольга Бузова почти в каждом интервью жалуется, что не может найти свою любовь. Ей важно, чтобы человек был финансово состоявшимся, а свободных найти из таких довольно сложно.

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Коллега Бузовой — Tatarka FM — в шоу «Злые языки» неожиданно для всех рассекретила главную тайну бывшей ведущей «Дома-2». По ее словам, певица встречается с очень влиятельным политиком.

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — заявила она в Rutube-проекте.

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