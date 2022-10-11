«Очень умный мальчик, хорошо соображает»: Шукшина - о том, каким растает ее брошенный матерью внук Марк

Мария Шукшина не сразу признала внука Марка. Актриса убедилась в отцовстве своего сына Макара Касаткина только после того, как был проведен ДНК-тест.

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Кстати, несостоявшаяся невестка Марии Васильевны отказалась тянуть ребенка, предложив Макару забрать мальчика к себе. Актриса поддержала такое решение, заявив, что Марку будет у них лучше. Сын Шукшиной женился, так что его четырехлетний малыш растет в полной семье.

«Внук Марк – очень умный мальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю по телефону, и повторяет его», - говорит Мария Шукшина.

По материалам Dni.ru