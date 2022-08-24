«Очень тебя люблю»: Анна Щербакова показала свою моложавую мать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в «Телеграме» поделилась снимком со своей моложавой матерью.
«Сегодня день рождения у самой лучшей мамочки. Очень тебя люблю».
Анна Щербакова с мамой. Фото: «Телеграм» Анны Щербаковой
Напомним, что отец Анны Щербаковой, Станислав, физик, впоследствии занялся интернет-рекламой. Мать Юлия — по образованию геолог, окончила МГУ.
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Добавим, что у Анны Щербаковой есть две сестры — старшая Инна и младшая Яна.