«Очень стильно получилось»: Муцениеце щегольнула в тренче бисквитного цвета и белых сапога на тракторной подошве

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет работает в России. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Закрытая школа». Она также сработалась с Александром Робаком, в котором снялась в фильме «Честный развод». Примечательно, что артистка была в браке с Павлом Прилучным. После развода она стала еще больше сниматься.
Не так давно Агата свозила сына Тимофея и дочку Мию на свою родину в Латвию. Она провела время в родной деревне. А вот теперь актриса снова находится в Москве. Она посещает разные мероприятия, включая красные дорожки. Артистка то и дело хвастается женственными нарядами. Ее даже видели в компании брутального блогера.
Примечательно, что 17 сентября Агата решила похвастаться лифтолуком. Она запечатлелась в тренче цвета бисквита и белых сапогах на тракторной подошве, которые в тренде не первый год. Актриса также была в шортах и песочном джемпере оверсайз с рубашкой. От макияжа Муцениеце отказалась. Она отправилась на встречу с подругой в кафе.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Актриса впечатлила свою подругу. Ее буквально осыпали комплиментами.
«Красивая, идеальная без макияжа! Ты всегда идеальна! Ты лучшая!» – заявила ей подруга.
«Я еще сильно оделась сегодня», – похвасталась звезда.
«Такая студентка, как будто с первой пары пришла. Я считаю, что такую женщину нужно носить на руках, лелеять, любить, уважать, ценить! А кто потерял, тот потерял!» – продолжила подруга.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие отметили, что полностью согласны со всеми словами. К слову, последние слова были адресованы Прилучному. Актер в этом году снова женился. Теперь он состоит в браке с Зепюр Брутян.
Однако с экс-женой звезда «Мажора» поддерживает хорошие отношения. Правда, во время интервью он обмолвился, что раньше не был так счастлив, как с новой избранницей.