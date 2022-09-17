«Очень стильно получилось»: Муцениеце щегольнула в тренче бисквитного цвета и белых сапога на тракторной подошве

Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие отметили, что полностью согласны со всеми словами. К слову, последние слова были адресованы Прилучному. Актер в этом году снова женился. Теперь он состоит в браке с Зепюр Брутян.

Однако с экс-женой звезда «Мажора» поддерживает хорошие отношения. Правда, во время интервью он обмолвился, что раньше не был так счастлив, как с новой избранницей.