«Очень сложно»: Саша Стоун пожаловался на проблемы в отношениях с Валей Карнавал

Со стороны отношения Саши Стоуна и Вали Карнавал могут показаться идеальными. Пара не перестает радовать поклонников общими снимками и интриговать новостями о грядущей свадьбе.

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Однако, по словам Стоуна, в его романе с Карнавал есть свои сложности. Ведь сейчас звездам приходится строить отношения на расстоянии.

«Очень сложно, правда. Это как когда родители в первый раз отправляют своего ребенка в лагерь. Переживаем, но нужно привыкать», — поделился Саша с «А теперь внимание!».

Напомним, сейчас Карнавал находится в Геленджике, где снимается в сериале. Стоун же недавно вернулся из Африки и ждет возлюбленную в Москве.