«Он очень сильный человек!»: адвокат Волочковой попал в ДТП

Адвокат Анастасии Волочковой Олег Павлецов даже в свой день рождения остался верен известной клиентке. Правда, рабочий энтузиазм обернулся для юриста некоторыми неприятностями.

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В своих соцсетях экс-прима Большого театра сообщила, что по пути в Астрахань по ее делам авто Павлецова попало в ДТП. Как следует из слов Волочковой, травм удалось избежать.

«Вместо того чтобы отмечать день рождения дома, Олег поехал в Астрахань защищать мои интересы уже выигранного мною суда <…> Машина моего адвоката попала в аварию по пути в Астрахань. Но он очень Сильный! Человек!» — рассказала знаменитость в личном блоге.

Ранее Анастасия Волочкова высказала мнение, что людям выгодно с ней судиться, как минимум из-за ее громкого имени.