«Очень похожа на Жанну»: сестра покойной Фриске рассказала о тревожном сне, в котором увидела свою дочь взрослой

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, растит дочку Луну. Девочке на днях исполнится четыре месяца.
Наталья Фриске рассказала в микроблоге о странном сне, который ее встревожил. Молодая мама очень хочет понять, к чему ей все это приснилось.
«Так мне нравится наша утренняя фотка. Пусть она останется здесь. Кстати, мне сегодня приснилась уже взрослая Луна, и почему-то она очень была похожа на Жанну в детстве, не знаю, с чем это связано», — поделилась с подписчиками Наталья Фриске.
Те тут же выдали свои версии: Луна — это вернувшаяся в этот мир Жанна.
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«Луна принесла вам счастье в дом и в ваши души. И хочется верить, что душа нашей любимой Жанны будет жить в Луне», «Мне кажется, это Жанна к вам пришла в наш мир снова, только в облике вашей дочери. Это точно будет чудесная и одаренная малышка», «Ваша девочка очень похожа на вашу любимую мамочку», — высказались в Сети.