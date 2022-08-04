«Очень похожа на Жанну»: сестра покойной Фриске рассказала о тревожном сне, в котором увидела свою дочь взрослой

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, растит дочку Луну. Девочке на днях исполнится четыре месяца.

Наталья Фриске рассказала в микроблоге о странном сне, который ее встревожил. Молодая мама очень хочет понять, к чему ей все это приснилось.

«Так мне нравится наша утренняя фотка. Пусть она останется здесь. Кстати, мне сегодня приснилась уже взрослая Луна, и почему-то она очень была похожа на Жанну в детстве, не знаю, с чем это связано», — поделилась с подписчиками Наталья Фриске.

Те тут же выдали свои версии: Луна — это вернувшаяся в этот мир Жанна.

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