«Очень поддерживает»: задумавшуюся об аборте внучку Гурченко спасает Шаляпин

В прошлом году единственной внучке Людмилы Гурченко Елене Королевой и Прохору Шаляпину приписывали роман, однако отношения пары не сложились. Сейчас они близко общаются как друзья.

В частности, певец очень поддержал девушку после того, как ее бросил возлюбленный, узнав о положительном тесте на беременность.

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«Он меня морально сейчас очень поддерживает. Не знаю, что бы я делала без него», — рассказала Елена PROZVEZD.

Напомним, внучка Гурченко пока не знает, оставит ли ребенка, если беременность подтвердят врачи. Что касается ее экс-возлюбленного Александра, он перестал выходить на связь.