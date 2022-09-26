«Очень озадачена, увидев настоящего патриота»: Собчак сообщила, что Шнуров приехал в любимое место олигархов во Франции

«Сергей Шнуров очень полюбил в последнее время петь за деньги о том, как я не близка к народу и «да понятно всем, что это просто отпуск, ну а мыслями и сердцем ты с народом».

Что же. Моя подруга (а вслед за ней и я) была сегодня очень озадачена, увидев настоящего патриота, а также доброго друга господина Пригожина, в тихом городке Болье-Сюр-Мер. Прекрасное живописное место в нескольких километрах от Монако, совсем непохожее на Донбас.

Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистные с некоторых пор Сереге олигархи. Но это же другое, верно?» — написала Ксения.