«Очень озадачена, увидев настоящего патриота»: Собчак сообщила, что Шнуров приехал в любимое место олигархов во Франции

Ксения Собчак в последнее время регулярно опровергает новости о том, что якобы собралась уехать в Израиль с мужем Константином Богомоловым. В этом году она много путешествовала и успела отдохнуть даже в Европе. Однако теперь телеведущая находится в Москве. Примечательно, что она продолжает брать интервью у именитых персон.
А на этот раз сама Ксения решила рассказать, что обнаружила интересный факт. Сергей Шнуров, который еще не так давно был в Москве и выступал на День города, покинул страну. Подруга телеведущей засняла музыканта за столиком уличного кафе в небольшом населенном пункте во Франции.
«Сергей Шнуров очень полюбил в последнее время петь за деньги о том, как я не близка к народу и «да понятно всем, что это просто отпуск, ну а мыслями и сердцем ты с народом».
Что же. Моя подруга (а вслед за ней и я) была сегодня очень озадачена, увидев настоящего патриота, а также доброго друга господина Пригожина, в тихом городке Болье-Сюр-Мер. Прекрасное живописное место в нескольких километрах от Монако, совсем непохожее на Донбас.
Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистные с некоторых пор Сереге олигархи. Но это же другое, верно?» — написала Ксения.
Напомним, что Шнуров стал отцом в четвертый раз. Дочь Серафима родилась в 1993 году, еще в первом браке певца. В 2000 году музыканта осчастливила вторая жена. Сына назвали Аполлон. И после свадьбы с молодой избранницей Ольгой Абрамовой у него появилось еще двое детей.