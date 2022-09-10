«Очень остроумный»: Новикова отреагировала на фото Дроботенко в купальнике

Артистка эстрады Клара Новикова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на снимок в купальнике юмориста Сергея Дроботенко.
«У меня, если честно, не то настроение, чтобы комментировать новости о Сереже в купальнике. Я вообще его люблю, он замечательный парень. Очень остроумный».
Сергей Дроботенко. Фото: соцсети
По словам Новиковой, Дроботенко человек с удивительным чувством юмора. «С ним можно всегда похохотать. Я ему за это благодарна», - заявила артистка.
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Ранее Сергей Дроботенко в соцсетях разместил снимок, на котором он запечатлен в купальнике. На кадре шоумен красуется с пышной грудью, тонкой талией и длинными светлыми волосами. Дроботенко воспользовался фотошопом.