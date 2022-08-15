Очень нужны деньги: Наталья Фриске бросает маленькую дочь ради работы

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья объявила, что готовится оставить дочку и выйти из декрета.
Малышке Луне только-только исполнилось четыре месяца, а ее мама уже вынуждена работать. Наталья Фриске осталась без мужской поддержки и должна сама обеспечивать себя и дочку.
В микроблоге Наталья Фриске объявила, что приступит к работе уже в сентябре. Она мастер перманентного макияжа. Наталья Фриске предупредила клиенток о повышении цен.
«Девочки мои красивые, привет! Ну что, в сентябре я возвращаюсь к работе. Следите за новостями, так как я буду открывать потихоньку запись. И всего на две процедуры в день», — написала Наталья Фриске в микроблоге.
Вероятно, заботы о дочери Луне Наталья Фриске доверит своей маме Ольге. Женщина обожает маленькую внучку, и к тому же она давно на пенсии.
Напомним, Наталья Фриске родила дочку 8 апреля, став мамой в 36 лет.