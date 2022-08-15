Очень нужны деньги: Наталья Фриске бросает маленькую дочь ради работы

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья объявила, что готовится оставить дочку и выйти из декрета.

Малышке Луне только-только исполнилось четыре месяца, а ее мама уже вынуждена работать. Наталья Фриске осталась без мужской поддержки и должна сама обеспечивать себя и дочку.

В микроблоге Наталья Фриске объявила, что приступит к работе уже в сентябре. Она мастер перманентного макияжа. Наталья Фриске предупредила клиенток о повышении цен.