Очень нужны деньги: Наталья Фриске бросает маленькую дочь ради работы

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья объявила, что готовится выйти из декрета.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья объявила, что готовится оставить дочку и выйти из декрета. 

Малышке Луне только-только исполнилось четыре месяца, а ее мама уже вынуждена работать. Наталья Фриске осталась без мужской поддержки и должна сама обеспечивать себя и дочку.

В микроблоге Наталья Фриске объявила, что приступит к работе уже в сентябре. Она мастер перманентного макияжа. Наталья Фриске предупредила клиенток о повышении цен.

«Девочки мои красивые, привет! Ну что, в сентябре я возвращаюсь к работе. Следите за новостями, так как я буду открывать потихоньку запись. И всего на две процедуры в день», — написала Наталья Фриске в микроблоге.

Вероятно, заботы о дочери Луне Наталья Фриске доверит своей маме Ольге. Женщина обожает маленькую внучку, и к тому же она давно на пенсии.

Напомним, Наталья Фриске родила дочку 8 апреля, став мамой в 36 лет.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  