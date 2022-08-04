Очень неожиданно: родня Нагиева проговорилась о пополнении в семье

Дмитрий Нагиев тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Телеведущий не только не рассказывает о себе, но и отмалчивается, когда ему задают вопросы о сыне Кирилле.

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Меж тем, похоже, наследник актера готовится стать отцом во второй раз. Об этом проболтались в беседе с «КП-Петербург» родственники возлюбленной Кирилла, Юлии.

Услышав от корреспондента новость о том, что Нагиев стал дедушкой, они удивились.

«Возможно, он имеет ввиду, что скоро станет дважды дедушкой, так как первая внучка у него уже есть», — рассказали инсайдеры.

Сколько лет дочке Нагиева-младшего — остается неизвестным.

Напомним, Дмитрий прожил в браке с Аллой Щелищевой, подарившей ему сына, около 20 лет. В 2010 году пара развелась. После этого актер так и не связал себя узами брака.