«Очень многое изменилось»: потерявшая слух Вера Брежнева обратилась к поклонникам

В настоящее время певица Вера Брежнева проживает в Италии, где вместе с мужем Константином Меладзе владеет роскошным особняком в элитном районе. Сюда супруг недавно перевез свою бывшую жену с тремя своими дочками, что явно не прибавило радости Брежневой. Она давно находится в депрессии и даже потеряла слух к музыке.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но накануне Брежнева вышла на связь из Италии и обратилась к своим подписчикам с признанием.

«Я наконец снова могу слышать музыку. И даже в ней очень многое изменилось», - написала Брежнева у себя в микроблоге.

Судя по всему, это означает, что Брежнева вслед за Лободой скоро вернется на сцену. Обе звезды делали длительный перерыв, покинув российский шоу-бизнес.