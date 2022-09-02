«Очень много энергии и жизни там оставила»: Николаев назвал шоу, подорвавшее здоровье Пугачевой

По словам Николаева, ему было интересно наблюдать, как Примадонна работает, как отдается творческому процессу. «Все по-честному. От всей души она там выкладывалась тоже», - заявил Николаев.

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Напомним, что Алла Пугачева была продюсером пятой «Фабрики звезд». Победителем стала Виктория Дайнеко. На тот момент ей было всего 17 лет.