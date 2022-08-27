«Очень много»: Асмус похвасталась своими доходами

В последнее время Кристина Асмус стала редко появляться в соцсетях. Актриса призналась, что не слишком любит тратить время на ведение своих профилей, предпочитая реальную жизнь и любимую работу.
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Упорный труд звезды не проходит даром. Благодаря высокой занятости она очень хорошо зарабатывает.
«Ничего не могу поделать. Все время забываю о существовании соцсетей. И много работаю. Очень много. И зарабатываю также. Сейчас я в Ярославле на съемках нового проекта. Играю полную свою противоположность», — написала Асмус.
Напомним, последние годы Кристина действительно все время посвящает работе. Она успевает играть в театре и сниматься в кино. В числе ее недавних проектов комедия «Булки» и сериал «Люся».