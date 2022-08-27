«Очень много»: Асмус похвасталась своими доходами

В последнее время Кристина Асмус стала редко появляться в соцсетях. Актриса призналась, что не слишком любит тратить время на ведение своих профилей, предпочитая реальную жизнь и любимую работу.

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Упорный труд звезды не проходит даром. Благодаря высокой занятости она очень хорошо зарабатывает.