«Очень люблю выпить»: Данилко после обвинений Крапивиной сделал признание

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина не вынесла критики своей экс-подопечной из уст артиста Андрей Данилко (Верка Сердючка). Напомним, комик обвинил певицу в том, что ее слезы после начала известный событий выглядят слишком наигранными и неискренними.
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Крапивина посоветовал ему меньше употреблять, дабы сохранять ясность ума. Вначале Андрей Данилко сопротивлялся, отказывался признавать, что имеет вредную привычку. Но на латвийском ТВ внезапно признался в ней. Но при этом заявил, что она ему якобы не мешает.
«Я очень люблю выпить, это правда. Но не ради выпивки, а ради разговора. Когда такое случается, что мы сидим, общаемся, какие-то темы вспоминаем. Помню, мы разговариваем, а Задорнов тоже закомплексованный был, но, как и многие люди, скрывал это. Сейчас я свою стеснительность победил, работаю над собой», — сказал Андрей Данилко латвийским журналистам.