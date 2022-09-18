«Очень люблю выпить»: Данилко после обвинений Крапивиной сделал признание

Крапивина посоветовал ему меньше употреблять, дабы сохранять ясность ума. Вначале Андрей Данилко сопротивлялся, отказывался признавать, что имеет вредную привычку. Но на латвийском ТВ внезапно признался в ней. Но при этом заявил, что она ему якобы не мешает.

«Я очень люблю выпить, это правда. Но не ради выпивки, а ради разговора. Когда такое случается, что мы сидим, общаемся, какие-то темы вспоминаем. Помню, мы разговариваем, а Задорнов тоже закомплексованный был, но, как и многие люди, скрывал это. Сейчас я свою стеснительность победил, работаю над собой», — сказал Андрей Данилко латвийским журналистам.