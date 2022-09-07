«Очень крутое сочетание»: Бородина показала модный осенний лук с платьем-свитером и массивными ботинками

На этот раз Ксения решила продемонстрировать свой осенний аутфит. Она приобрела платье-свитер оверсайз в сером и бледно-голубом цвете. Примечательно, что телеведущая показала, с чем такой наряд можно сочетать, чтобы выглядеть стильно.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».