«Очень крутое сочетание»: Бородина показала модный осенний лук с платьем-свитером и массивными ботинками

Телеведущая призналась, что решила утеплиться. Она похвасталась современным уютным аутфитом.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды 

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2».

Примечательно, что для многих зрителей Ксения стала примером в разных сферах, в том числе поклонники стали копировать ее стиль. Сама телеведущая признавалась, что со временем ее вкус в стиле стал лучше. 

В прошлом году Бородина пережила развод с Курбаном Омаровым. Она стала чаще выходить в свет и путешествовать. Также телеведущая покупает себе дорогостоящие наряды. Недавно она в мини-платье и косухе отвела дочек в школу. Но так как артистка не любит холод, она решила пополнить гардероб теплыми вещами. 

На этот раз Ксения решила продемонстрировать свой осенний аутфит. Она приобрела платье-свитер оверсайз в сером и бледно-голубом цвете. Примечательно, что телеведущая показала, с чем такой наряд можно сочетать, чтобы выглядеть стильно. 

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«Смотрю какую-нибудь прикольную одежду. Пока особо ничего не могу найти, но вот офигенный бренд! Такой прикольный свитер-платье. С такими большими громоздкими ботинками будет смотреться очень круто.

Еще если сверху надеть косуху, то образ будет просто офигенский. Он очень мягкий к телу, очень приятный. А для тех, кто так откровенно боится одеваться, то я рекомендую надеть какие-нибудь шорты под них или классные лосины. Вот так очень круто смотрится», — сказала звезда.

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