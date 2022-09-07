«Очень крутое сочетание»: Бородина показала модный осенний лук с платьем-свитером и массивными ботинками

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2».
Примечательно, что для многих зрителей Ксения стала примером в разных сферах, в том числе поклонники стали копировать ее стиль. Сама телеведущая признавалась, что со временем ее вкус в стиле стал лучше.
В прошлом году Бородина пережила развод с Курбаном Омаровым. Она стала чаще выходить в свет и путешествовать. Также телеведущая покупает себе дорогостоящие наряды. Недавно она в мини-платье и косухе отвела дочек в школу. Но так как артистка не любит холод, она решила пополнить гардероб теплыми вещами.
На этот раз Ксения решила продемонстрировать свой осенний аутфит. Она приобрела платье-свитер оверсайз в сером и бледно-голубом цвете. Примечательно, что телеведущая показала, с чем такой наряд можно сочетать, чтобы выглядеть стильно.
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«Смотрю какую-нибудь прикольную одежду. Пока особо ничего не могу найти, но вот офигенный бренд! Такой прикольный свитер-платье. С такими большими громоздкими ботинками будет смотреться очень круто.
Еще если сверху надеть косуху, то образ будет просто офигенский. Он очень мягкий к телу, очень приятный. А для тех, кто так откровенно боится одеваться, то я рекомендую надеть какие-нибудь шорты под них или классные лосины. Вот так очень круто смотрится», — сказала звезда.