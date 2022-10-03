«Очень круто»: Самбурская кардинально сменила имидж

Настасья Самбурская является известной актрисой. Она не скрывает, что славу ей принес сериал «Универ». Настасья также проявила свой вокальный талант. Теперь в ее копилке десятки ролей. Она ведет свои страницы в соцсетях и зачастую вступает в диалог с подписчиками. Звезда не боится быть острой на язык.
Недавно Самбурская решила отдохнуть в Турции. Она делилась снимками, на которых позировала в бикини на пляже. Также актриса не скрывает, что занимается спортом. Она много времени уделяет тренировкам и своей внешности.
Но теперь Самбурская вернулась в Москву. Она готовится к новым съемкам. Певица решила поэкспериментировать с имиджем. Она предстала сначала с длинными темными локонами. Актриса была в восторге. Но позже она уже красовалась с длинными светлыми волосами и голубыми линзами.
«Прям эльфийская женщина! Очень круто!» – поразилась звезда.
Также Настасья также покрасовалась с удлиненным каре, пышными кудряшками и даже с сиреневыми волосами. Оказалось, что она примеряла парики.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие отметили, что блондинкой ей быть идет. Некоторые поразились тому, как она меняется благодаря прическе.
«Очень красивая», «Как круто смотрится! Становитесь блондинкой», «Словно я увидела несколько раз разных людей», «Вы космическая какая-то», «Невероятно! Круто!» — стали писать пользователи Сети.