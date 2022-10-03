«Очень круто»: Самбурская кардинально сменила имидж

Но теперь Самбурская вернулась в Москву. Она готовится к новым съемкам. Певица решила поэкспериментировать с имиджем. Она предстала сначала с длинными темными локонами. Актриса была в восторге. Но позже она уже красовалась с длинными светлыми волосами и голубыми линзами.

«Прям эльфийская женщина! Очень круто!» – поразилась звезда.

Также Настасья также покрасовалась с удлиненным каре, пышными кудряшками и даже с сиреневыми волосами. Оказалось, что она примеряла парики.

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