Очень крупный план: Каролина Севастьянова в шляпке и бикини едва уместила красивое декольте в кадр

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова, обладательница олимпийского золота за Игры-2012, давно завершила спортивную карьеру. Но за годы без тренировок и сборов формы она не растеряла и является обладательницей безупречной фигуры, сводящей с ума как простых подписчиков, так и звезд эстрады – на шоу «Звезды в Африке» на нее «запал» Анатолий Цой, да и другие мужчины проекта были единогласны относительно красоты гимнастки. Вот и на этот раз Севастьянова заставила говорить о себе, опубликовав новое фото в купальнике.

Позируя на пляже Монако, Севастьянова решила взять крупный план для селфи, и едва уместила пышное декольте в кадр. Красотка в шляпке и морковном лифе от бикини смотрелась еще более загорелой по сравнению с предыдущими своими фото.