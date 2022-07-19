«Очень хочется, чтобы вернулись!»: Макаревич взвыл о временах пандемии

Андрей Макаревич со своей четвертой женой Эйнат Кляйн перебрался в Израиль.
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Его супруга давно здесь живет, да и сына Эйтана она решила рожать именно здесь. Пара заявила, что наследник будет исключительно гражданином Израиля.
После нескольких месяцев на чужбине Андрей Макаревич неожиданно затосковал не просто по России, а по временам пандемии, которые явно простыми не назовешь
«Ровно два года назад, 19 июля 2020 года, мы играли весьма необычный концерт для автомобилей. Это была вынужденная мера, связанная с эпидемией, и тогда это мероприятие казалось настоящей авантюрой. А сегодня очень хочется, чтобы вернулись хотя бы те времена!» — написал Макаревич в своих соцсетях.