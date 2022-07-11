«Очень эффектно»: Севастьянова едва уместила свое «богатство» в маленькое черное платье

Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году. Недавно она отметила свой день рождения и призналась, что является финансово независимой девушкой.

В эти дни Севастьянова отдыхает в Монако. Туда спортсменка отправилась практически сразу, как вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке».