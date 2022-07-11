«Очень эффектно»: Севастьянова едва уместила свое «богатство» в маленькое черное платье

Спортсменка – ярый пользователь соцсетей.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году. Недавно она отметила свой день рождения и призналась, что является финансово независимой девушкой.

В эти дни Севастьянова отдыхает в Монако. Туда спортсменка отправилась практически сразу, как вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Накануне она отправилась на ужин в один из ресторанов, выбрав для этого маленькое черное платье. Наряд подчеркнул точеную фигуру атлетки так, что фанаты буквально ахнули.

«Очень эффектно! Вау! Какая шикарная!» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Каролина Севастьянова показывала своего избранника, которым стал молодой человек по имени Александр.

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