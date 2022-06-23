Очень честно: Юлия Михалкова, позабыв о белье, показала всю естественность своих форм в декольте

Актриса, телеведущая и просто красавица Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» еще в 2019 году, но по-прежнему популярна и любима публикой именно за свою юмористическую карьеру. В настоящее время она выходит на подмостки в антрепризе «Отдам бывшего в хорошие руки» вместе с Марией Кравченко, на радость публике.

Не забывает красавица и баловать поклонников своими фото и видео. На этот раз она поделилась селфи из лифта. Позировала она себе в джинсах и жилетке от костюма-тройки, надетой на голое тело. Она решила отказаться от белья в угоду тренду – этим летом все больше звездных модниц игнорируют бюстгальтер и с гордостью демонстрируют свое честное декольте без пуш-ап.