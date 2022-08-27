«Очень часто устраивал разнос»: о Бари Алибасове высказались коллеги

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин характеризует основателя коллектива Бари Алибасова как человека эмоционального и импульсивного. По его словам, заслуженный артист РФ часто себе позволял гневные реплики в адрес подопечных.

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Все из-за высоких требований к участникам коллектива. Алибасов-старший был часто недоволен выступлениями, поэтому регулярно срывался на коллег.

«Очень часто, посмотрев концерт, устраивал разнос: "Почему?!" А потом на следующий день говорит: "Вот я ж говорил, что так надо"... Говорил. Все соглашались», — поделился Левкин в эфире YouTube-шоу «Интервью ВОКРУГ ТВ».

Ранее Владимир Левкин назвал главную женщину в жизни продюсера Бари Алибасова.