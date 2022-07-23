«Очаровательный блондин»: Горбань показала подросшего сына

Мария Горбань опубликовала в социальной сети редкий снимок из семейного архива. На фото звезда сериала «Кухня» позировала с сыном Ниланом.
Актриса взяла наследника на руки и широко улыбнулась, а мальчик забавно покривлялся, высунув язык.
«Мой кусочек рая», — написала Мария.
Мария Горбань с сыном. Фото: соцсети
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Пользователи пришли в восторг от трогательного кадра. Многие отметили, что сын звезды заметно подрос.
«Ого, какой большой уже! Богатырь»; «Очаровательный блондин»; «До чего же он хорошенький. Мамино счастье»; «Просто чудо! Настоящий белокурый ангелочек», — высказались они.
Напомним, Горбань счастлива в браке с оператором Кириллом Зоткиным. Пара воспитывает двоих детей: общего сына Нилана, которому в августе исполнится год, и дочь актрисы от предыдущих отношений Стефанию.