«Очаровательная!»: Севастьянова блеснула смелым декольте

На днях Каролина Севастьянова призналась подписчикам, что обеспечивает себя сама. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в эти дни отдыхает в Монако, где не забывает делать эффектные кадры для соцсетей.

На этот раз Каролина запечатлелась во время вечернего променада. Спортсменка примерила белое платье с роскошным декольте.