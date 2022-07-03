«Очаровательная!»: Севастьянова блеснула смелым декольте

На днях Каролина Севастьянова призналась подписчикам, что обеспечивает себя сама. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в эти дни отдыхает в Монако, где не забывает делать эффектные кадры для соцсетей.
На этот раз Каролина запечатлелась во время вечернего променада. Спортсменка примерила белое платье с роскошным декольте.
«Красота! Вы прекрасны! Очаровательная», - писали пользователи соцсетей.
Напомним, недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке». После возвращения она отметила свое 27-летие и показала публике редкий снимок со своим бойфрендом по имени Александр.
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