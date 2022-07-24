«Очарование»: Севастьянова в бикини показала яркий загар

Звезда Каролины Севастьяновой зажглась в 2012 году. Тогда российская спортсменка стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.
Недавно Каролина, отвечая на вопросы фолловеров, отметила, что давно обеспечивает себя сама и ни на кого не рассчитывает в этом вопросе.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
А еще спортсменка любит проводить время в жарких странах. Только недавно она вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке», а теперь наслаждается солнцем Монако. Снимками с отдыха она делится в своем аккаунте в соцсети. На этот раз Каролина позировала в нежно-розовом бикини, показав во всей красе яркий загар.
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