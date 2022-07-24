«Очарование»: Севастьянова в бикини показала яркий загар

А еще спортсменка любит проводить время в жарких странах. Только недавно она вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке», а теперь наслаждается солнцем Монако. Снимками с отдыха она делится в своем аккаунте в соцсети. На этот раз Каролина позировала в нежно-розовом бикини, показав во всей красе яркий загар.