Обзванивал знакомых и просил отказаться от выступления: Алибасов пытался сорвать концерт Левкина

Выяснилось, что продюсер обзванивал некоторых приглашенных звездных гостей и просил отказаться от выступления. Впрочем, слова Алибасова все пропустили мимо ушей и пришли на юбилей Левкина.

Напомним, что Левкин собирался собрать на своем выступлении «золотой состав» группы «На-на». Когда об этом узнал Алибасов, то заявил, что явится на концерт с полицией, чтобы он не состоялся, сообщает «СтарХит».

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Алибасов до сих пор считает, что Левкин своровал у него несколько песен. При этом сам Левкин не раз говорил, что исправно платит авторские отчисления.