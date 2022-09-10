Обзванивал знакомых и просил отказаться от выступления: Алибасов пытался сорвать концерт Левкина

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов пытался сорвать концерт музыканта Владимира Левкина, посвященный его 55-летию.
Выяснилось, что продюсер обзванивал некоторых приглашенных звездных гостей и просил отказаться от выступления. Впрочем, слова Алибасова все пропустили мимо ушей и пришли на юбилей Левкина.
Напомним, что Левкин собирался собрать на своем выступлении «золотой состав» группы «На-на». Когда об этом узнал Алибасов, то заявил, что явится на концерт с полицией, чтобы он не состоялся, сообщает «СтарХит».
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Алибасов до сих пор считает, что Левкин своровал у него несколько песен. При этом сам Левкин не раз говорил, что исправно платит авторские отчисления.