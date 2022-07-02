«Обыкновенное малодушие»: звезда фильма «Большая перемена» Якобсон высказался об уехавших звездах

В конце февраля и начале марта некоторые звезды российского шоу-бизнеса уехали за границу. Так, например, Рената Литвинова теперь живет в Париже, Алла Пугачева и Максим Галкин – в Израиле, а Чулпан Хаматова – в Латвии.
Актер Янис Якобсон считает, что многие уехавшие уже переживают по поводу своих поступков.
«Я думаю, это малодушие. Обыкновенное малодушие. «Предательство» – слово довольно емкое, и оно предполагает какую-то измену – и моральную, и этическую, и нравственную. Мне так кажется, что очень многие уехавшие сейчас уже переживают по поводу своих поступков. Тем более сейчас, когда наши коллеги – актеры и режиссеры – много времени проводят в Донбассе и своим желанием, любовью и искренней привязанностью ко всему русскому дают понять, что Россия непобедима», - цитирует Якобсона «Абзац».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.