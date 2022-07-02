«Обыкновенное малодушие»: звезда фильма «Большая перемена» Якобсон высказался об уехавших звездах

В конце февраля и начале марта некоторые звезды российского шоу-бизнеса уехали за границу. Так, например, Рената Литвинова теперь живет в Париже, Алла Пугачева и Максим Галкин – в Израиле, а Чулпан Хаматова – в Латвии.

Актер Янис Якобсон считает, что многие уехавшие уже переживают по поводу своих поступков.