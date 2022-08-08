«Обычный человек не тратит в месяц миллион»: о внушительном состоянии Гузеевой рассказала Кравец

Певица Алена Кравец рассекретила, на какие деньги сейчас живет Лариса Гузеева, которая ушла на каникулы из-за приостановления шоу «Давай поженимся!»

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По ее словам, звезда зарабатывала только на проекте около миллиона рублей и давно «наженила» себе уже на несколько квартир.

«У Гузеевой есть запасы на «черный день», я даже не сомневаюсь. Обычный человек не тратит в месяц миллион», - сказала Кравец.

По словам Алены, за посты в соцсетях Гузеевой также платят около 300 тысяч рублей, за съемочный день в кино – около 500 тысяч рублей.

Также Кравец рассекретила недвижимость Гузеевой: телесваха владеет квартирой в Москве за 60 миллионов рублей и недвижимостью в Болгарии за 250 тысяч евро. Это как минимум.

Источник: prozvezd.info.