«Обяжут служить — пойдут»: Краско высказался о младших сыновьях

Мало кто знаете, что 92-летний Иван Краско является не только актером, но и капитаном-лейтенантом запаса. Актер гордится, что никто в его семье не избегал воинской службы.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Младшие сыновья звезды еще не служили в армии, но, по его словам, обязательно сделают это.