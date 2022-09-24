«Обяжут служить — пойдут»: Краско высказался о младших сыновьях

Мало кто знаете, что 92-летний Иван Краско является не только актером, но и капитаном-лейтенантом запаса. Актер гордится, что никто в его семье не избегал воинской службы.
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Младшие сыновья звезды еще не служили в армии, но, по его словам, обязательно сделают это.
«В армии мои младшие дети еще не служили. Обяжут моих сыновей служить — пойдут», — заверил Иван Иванович в беседе с PROZVEZD.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
Согласно указу, на военную службу призовут граждан, которые состоят в запасе. В первую очередь тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.