«Обязательно должна быть бабка, а то и две»: Шаляпин поставил условие режиссеру

Режиссер Виктор Тамбовкин рассказал об условии Прохора Шаляпина, при несоблюдении которого он даже носа на съемочную площадку не покажет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

«Вот реально, чтобы пригласить Шаляпина, обязательно должна быть бабка, как минимум одна, а то и две. Если бабки нет, он сниматься не приезжает», — поделился Тамбовкин.

Известно, что сейчас 38-летний певец Шаляпин отрабатывает актерские навыки на съемочной площадке. Он снимается в сериале в роли адвоката-афериста, который по сюжету пытается охмурить старуху-миллионершу. Артисту платят по 5 тысяч рублей.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил свою любовь к женщинам постарше первым интимным опытом. Юному дарованию на тот момент было 14 лет, тогда как его спутнице — далеко за 50. Со слов Прохора, женщина сама его совратила.

Источник: НТВ.