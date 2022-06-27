«Он обязан помогать»: Алена Рапунцель из «Дома-2» намерена потребовать алименты от мужа через суд

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель твердо намерена развестись с отцом своего младшего сына Ильей Семиным. Их брак не продержался и полгода. У пары появились какие-то неразрешимые противоречия.

Илья Семин уже покинул Москву, а Алена Рапунцель проводит консультации с юристами на тему развода.

В микроблоге она рассказала, что потребует через суд алименты на сына Святослава, и дала понять, что папа мальчика материально ей не помогает.

«Развод у нас будет в два этапа, через суд, потому что у нас есть маленький ребенок. На алименты я обязательно подам, потому что Илья записан в свидетельстве о рождении. Естественно, он обязан помогать», — рассказала в микроблоге Алена Рапунцель.

Экс-участница «Дома-2» сделала акцент на том, что друзьями им с Ильей Семиным расстаться не удалось. Родители маленького Святослава пока не могут наладить коммуникации.