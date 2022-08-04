Объявлен конкурс на лучший памятник для могилы Юрия Шатунова

Семья Юрия Шатунова объявила о запуске конкурса на проект памятника, который будет установлен на его могиле. Такая информация появилась на официальном сайте солиста «Ласкового мая». Каждый, кто хочет принять участие в конкурсе, может прислать свои эскизы и технические характеристики памятника на указанную на сайте электронную почту.

При этом конкурсанты должны иметь соответствующее образование и опыт работы в качестве скульптора: необходимо предоставить портфолио с имеющимися работами. Указано основное требование к проекту:

«Композиция должна быть выполнена в полный рост или выше».

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Памятник будет установлен на могиле певца на Троекуровском кладбище. Предполагается, что он будет выполнен из бронзы, сообщает издание «РИА ФАН».