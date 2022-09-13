Объявившая о свадьбе Валя Карнавал ошарашила признанием: «Беременна»

Валя Карнавал после участия в проекте ТНТ «Звезды в Африке» вернулась домой не одна, а с возлюбленным Сашей Стоуном.

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Отношения у ребят зашли так далеко, что блогеры решили пожениться. А чуть позже публика стала шептаться, что Валя Карнавал якобы вынашивает под сердцем ребенка, дескать, у нее животик округлился.

Вместе с тем в ее соцсетях появлялись кадры то с действительно округлившимися формами, то без признаков возможной беременности. Да и у кого не бывает округлостей после хорошей трапезы?

Однако теперь Валя Карнавал написала прямым текстом в своем телеграме: «Валя беременна». И пока поклонники ставили удивленные смайлы под сообщением, участница телепроекта быстренько его удалила. Впрочем, корреспондент Teleprogramma.pro успел его скопировать.