Объявилась в Израиле: Собчак опровергла новости о своем отъезде в Стамбул

Жена Константина Богомолова в ответ на эти публикации заявила в своих соцсетях, что никуда она «спешно» не уезжала в этот день, а уже давно находится в Израиле. В Тель-Авиве, по словам журналистки, она снимает репортаж.

«Через два дня возвращаюсь в Москву. К сожалению, командировку за меня никто не сделает», — сказала Ксения Собчак.