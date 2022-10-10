Объявилась в Израиле: Собчак опровергла новости о своем отъезде в Стамбул

Ксения Собчак заверяет, что просто занимается рабочими съемками.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

СМИ сообщили, что Ксения Собчак после начала киевских событий 10 октября спешно покинула с мамой Людмилой Нарусовой Москву. Якобы родственницы отправились из Внуково в Стамбул.

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Жена Константина Богомолова в ответ на эти публикации заявила в своих соцсетях, что никуда она «спешно» не уезжала в этот день, а уже давно находится в Израиле. В Тель-Авиве, по словам журналистки, она снимает репортаж.

«Через два дня возвращаюсь в Москву. К сожалению, командировку за меня никто не сделает», — сказала Ксения Собчак.

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