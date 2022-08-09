Обвиняемый в ограблении вдовы Градского нервно отреагировал на вопрос о своей семье

Обвиняемый в ограблении музыканта Александра Градского Умеджон Жабборов на заседании суда нервно отреагировал на вопрос о своей семье.

Сначала Жабборов говорил, когда закончится срок, он поделится пропавшими деньгами вдовы Градского с журналистами. Попросил даже прессу оставить номера телефонов.

Однако, когда журналисты стали спрашивать, как будет жить семья Жабборова пока он в колонии - все изменилось, сообщает «Комсомольская правда».

«Какое вам дело до моей семьи? Они работают и сами себя обеспечивают! Все не ваше дело! Я вам сейчас такое устрою, вы все охренеете!» - заявил он.

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Напомним, что в июле Жабборову предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Закон предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.