Обвиняемому в ограблении вдовы Александра Градского продлили арест

Обвиняемому в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Умеджону Жабборову продлили арест. В зале суда он частично признал свою вину и заявил, что не собирался скрываться от следствия.

По словам Жабборова, он не знает, где сейчас находятся его сообщники. Также неизвестно, что стало с деньгами вдовы Александра Градского. Речь идет о сумме в сто миллионов рублей.

Суд отложил рассмотрение дела по существу на две недели, так как сейчас адвокат потерпевшей находится в другой стране, сообщает в «Телеграме» «Комсомольская правда».

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Напомним, что грабители устроили ДТП с участием вдовы Градского Марины Коташенко. Они смогли проникнуть в ее дом и выкрали крупную сумму денег. После этого, предварительно, они скрылись за рубежом.